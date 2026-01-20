Кадры уже появились на официальной странице супругов в инстаграме. Для этой поездки Кэтрин выбрала стильный, но в то же время удобный наряд.
Вас также может заинтересовать Обматерили бабушку в эфире: участники известного юмористического шоу нарвались на хейт в сети
Она надела черную водолазку и темно-коричневый жилет с лаконичным этно-орнаментом. К образу добавила темную миди-юбку свободного кроя, а сверху дополнила его клетчатым пальто в сине-голубых тонах с острыми плечами, длинными рукавами и двубортным силуэтом. Наряд завершили изящные серьги с сапфирами и кольцо, которое ранее принадлежало матери принца Уильяма, покойной принцессе Диане. Об этом сообщило издание WWD.
Как известно из соцсетей, в Шотландии принц и принцесса Уэльские поиграли в керлинг.
Также они попробовали традиционное ткачество и пообщались с местными жителями.
Что известно о предыдущих образах Кейт Миддлтон в 2026 году?
- Впервые на публике в этом году принцесса Уэльская появилась 8 января. Вместе с мужем она посетила больницу Чаринг-Кросс в Лондоне, где пообщалась с врачами и волонтерами. Для этого выхода Кэтрин выбрала бордовый костюм со стильной блузой с бантом.
- Неделю спустя Ее Величество осуществила свой первый в 2026 году сольный выход. В Виндзорском дворце она провела встречу с игроками женской сборной Англии по регби – "Красными розами". Кейт Миддлтон для события выбрала яркий красный костюм с V-образным вырезом и асимметричным жакетом, дополнив образ белой блузой, красными каблуками и элегантными украшениями.