Кадры уже появились на официальной странице супругов в инстаграме. Для этой поездки Кэтрин выбрала стильный, но в то же время удобный наряд.

Она надела черную водолазку и темно-коричневый жилет с лаконичным этно-орнаментом. К образу добавила темную миди-юбку свободного кроя, а сверху дополнила его клетчатым пальто в сине-голубых тонах с острыми плечами, длинными рукавами и двубортным силуэтом. Наряд завершили изящные серьги с сапфирами и кольцо, которое ранее принадлежало матери принца Уильяма, покойной принцессе Диане. Об этом сообщило издание WWD.

Как известно из соцсетей, в Шотландии принц и принцесса Уэльские поиграли в керлинг.

Также они попробовали традиционное ткачество и пообщались с местными жителями.

Что известно о предыдущих образах Кейт Миддлтон в 2026 году?