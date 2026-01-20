Кадри вже з'явилися на офіційній сторінці подружжя в інстаграмі. Для цієї поїздки Кетрін обрала стильне, але водночас зручне вбрання.
Вона одягла чорну водолазку та темно-коричневий жилет із лаконічним етно-орнаментом. До образу додала темну мідіспідницю вільного крою, а зверху доповнила його картатим пальто в синьо-блакитних тонах із гострими плечима, довгими рукавами та двобортним силуетом. Вбрання завершили витончені сережки з сапфірами та каблучка, яка раніше належала матері принца Вільяма, покійній принцесі Діані. Про це повідомило видання WWD.
Як відомо з соцмереж, у Шотландії принц та принцеса Уельські пограли в керлінг.
Також вони спробували традиційне ткацтво та поспілкувалися з місцевими жителями.
Що відомо про попередні образи Кейт Міддлтон у 2026 році?
- Уперше на публіці цього року принцеса Уельська зʼявилася 8 січня. Разом з чоловіком вона відвідала лікарню Чарінг-Крос у Лондоні, де поспілкувалася з лікарями й волонтерами. Для цього виходу Кетрін обрала бордовий костюм зі стильною блузою з бантом.
- Тиждень потому Її Величність здійснила свій перший у 2026 році сольний вихід. У Віндзорському палаці вона провела зустріч з гравчинями жіночої збірної Англії з регбі – "Червоними трояндами". Кейт Міддлтон для події обрала яскравий червоний костюм з V-подібним вирізом та асиметричним жакетом, доповнивши образ білою блузою, червоними підборами та елегантними прикрасами.