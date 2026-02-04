Інформація про вчорашні візити Міддлтон з'явились на інстаграм-сторінці принца та принцеси Уельських. Кетрін продемонструвала стильний образ, натхнений модою минулих років.

Кейт Міддлтон обрала червоне пальто у стилі 60-х років з вишуканим дизайном. Його пошили з валлійської гобеленової вовни. Під низ принцеса Уельська одягла темно-сіру водолазку і штани в тон.

Свій образ Кетрін доповнила поясом, сережками та каблучкою. Дружина принца Вільяма розпустила волосся, а передні пасма зібрала назад, також зробила традиційний природний макіяж.

Новий образ Кейт Міддлтон / Фото Getty Images

Vogue нагадав, що принцеса Уельська вже не вперше відвідує текстильну фабрику. У вересні вона побувала на Sudbury в Саффолку, а пізніше – на Marina в Какстоні.

Минулого тижня Кетрін приїхала у місто Стерлінг (Шотландія), де відвідала благодійну організацію Radical Weavers і спробувала себе у традиційному ткацтві тартану – це орнамент, який складається з перехресних горизонтальних та вертикальних кольорових смуг.

