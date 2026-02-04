Інформація про вчорашні візити Міддлтон з'явились на інстаграм-сторінці принца та принцеси Уельських. Кетрін продемонструвала стильний образ, натхнений модою минулих років.
Кейт Міддлтон обрала червоне пальто у стилі 60-х років з вишуканим дизайном. Його пошили з валлійської гобеленової вовни. Під низ принцеса Уельська одягла темно-сіру водолазку і штани в тон.
Свій образ Кетрін доповнила поясом, сережками та каблучкою. Дружина принца Вільяма розпустила волосся, а передні пасма зібрала назад, також зробила традиційний природний макіяж.
Новий образ Кейт Міддлтон / Фото Getty Images
Vogue нагадав, що принцеса Уельська вже не вперше відвідує текстильну фабрику. У вересні вона побувала на Sudbury в Саффолку, а пізніше – на Marina в Какстоні.
Минулого тижня Кетрін приїхала у місто Стерлінг (Шотландія), де відвідала благодійну організацію Radical Weavers і спробувала себе у традиційному ткацтві тартану – це орнамент, який складається з перехресних горизонтальних та вертикальних кольорових смуг.
Останні виходи Кейт Міддлтон
Нагадаємо, 27 січня Кейт Міддлтон побувала на кількох заходах на півночі Англії. Вона відвідала службу терапії дитячих травм організації Family Action у Бредфорді, місцевий клуб регбі-ліги "Вейкфілд Трініті" і долучилася до прогулянки природою з гідом благодійної організації Mind Over Mountains.
На перших двох подіях принцеса з'явилась у двобортному блайзері від Holland Cooper, коричневих штанах від Jigsaw і взула туфлі на підборах від Emmy London.
На природі Кетрін показалася з косою, яку заплела сама. Вона одягла капелюх Really Wild Baker Boy, оливкову куртку Dubarry of Ireland та кросівки Berghaus.