Синя сукня та прикраси Cartier: принцеса Кейт підкорила образом на фіналі Вімблдону

Принц і принцеса Уельські разом з дітьми відвідали чоловічий фінал Вімблдонського турніру. Кейт Міддлтон вразила публіку вишуканим образом.

Королівський синій колір об'єднував всю сім'ю на фіналі Вімблдону. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на The Daily Mail.

Цікаво Перший крок до примирення: помічники Гаррі та Чарльза зустрілися в Лондоні

Принцеса Уельська постала у вишуканій довгій сукні синього кольору з V-подібним вирізом, рюшею на плечах та невеликим бантиком (це брошка з кольорами Вімблдону), а талію підкреслив тонкий пояс. Також Кейт обрала замшеві туфлі-човники світло-коричневого відтінку.

Образ доповнювало масивне золоте кольє, прикрашене круглою підвіскою, пара золотих сережок від Cartier та годинник Cartier Bleu. Але це були не єдині аксесуари – також Кейт Міддлтон взяла з собою солом'яний капелюх LK Bennett з чорною стрічкою.

Принцеса вклала волосся локонами та завершила аутфіт легким макіяжем.



Кейт Міддлтон з сім'єю / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Також на фіналі Вімблдону був присутній принц Вільям з сином принцом Джорджем – обоє постали у синіх костюмах. Принцеса Шарлотта обрала білу сукню, а от наймолодший принц Луї пропустив подію.

Раніше Кейт Міддлтон з'явилась на жіночому фіналі Вімблдонського турніру. На цю подію вона обрала монохромне вбрання кольору слонової кістки: плісовану спідницю та блейзер з поясом на талії.