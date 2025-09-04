Кейт Міддлтон здивувала оновленим іміджем під час нового виходу: як змінилась принцеса
- Кейт Міддлтон з'явилася на публіці з новим кольором волосся, яке стало набагато світлішим.
- Під час свого виходу вона була одягнена в білосніжну сорочку, темно-сині штани та коричневий блейзер.
- Кейт Міддлтон вперше за тривалий час з'явилася на публіці разом з принцом Вільямом, відвідавши Національний історичний музей.
Принц Вільям та Кейт Міддлтон вперше за тривалий час з'явилися на публіці. Вони відвідали Національний історичний музей.
Новий вихід принцеси Уельської по-особливому привернув увагу преси та публіки. Все через несподівану зміну іміджу, пише Show 24 з посиланням на Vogue.
До слова Принц Гаррі вперше за довгий час збирається зустрітися з батьком, – ЗМІ
Кейт Міддлтон з'явилась з новим кольором волосся, що межує з блондом. Її локони стали набагато світлішими, ніж були до того. Раніше принцеса Уельська була з каштаново-коричневим волоссям, що мало проділ по центру і легкі хвилі. Зараз же проділ на боці, а кінчики волосся мають чіткі завитки.
Минулого року Кейт Міддлтон повернулась до королівських обов'язків після успішної хімієтерапії. З того часу вона почала поступово висвітлювати волосся, переходячи до попелясто-русявого відтінку. Вочевидь, принцеса Уельська мала натхнення з новим настроєм та іміджем відзначити осінній період.
Щодо образу принцеси Кейт, вона одягнула білосніжну сорочку, темно-сині прямі штани та коричневий блейзер.
Кейт Міддлтон хворіла на рак
- Принцеса Уельська рік тому повідомила, що у березні 2024 у неї діагностували рак. Задовго до цього вона відійшла від королівських обов'язків та появ на публіці.
- Вже у вересні 2024 Кейт Міддлтон заявила, що завершила курс лікування. Вона поділилась зворушливим відео з чоловіком та дітьми. А в січні оголосила, що в неї настала ремісія.
- Поступово принцеса Кейт поверталась до обов'язків членкині королівської сім'ї. Вона відвідувала заходи, події та з'являлась на публіці щоразу частіше, дивуючи своїми образами.