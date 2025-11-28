Кейт Міддлтон вийшла у світ у сукні з улюбленим принтом королеви Єлизавети II
- Кейт Міддлтон відвідала благодійну організацію Анни Фрейд, де зустрілася з її головним виконавчим директором, батьками та дітьми.
- Принцеса обрала сукню з принтом "гусяча лапка" – цей принт любила королева Єлизавета II.
У четвер, 27 листопада, Кейт Міддлтон відвідала благодійну організацію Анни Фрейд, що займається психологічним здоров'ям дітей. Принцеса Уельська є її покровителькою з 2016 року.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на InStyle. Для візиту дружина принца Вільяма обрала стриманий образ.
Кейт Міддлтон одягла синьо-білу сукню з принтом "гусяча лапка", коміром та поясом. Свій образ доповнила коричневою сумкою, туфлями на підборах та сережками. Принцеса Уельська зробила природний макіяж і розпустила своє каштанове волосся, злегка його підкрутивши. Цікаво, що її свекруха, королева Єлизавета II, протягом усього свого життя була прихильницею принту "гусяча лапка".
Як пише People, Міддлтон зустрілась з головним виконавчим директором благодійної організації, професором Імоном Маккрорі. Він розповів принцесі, як установа працює над покращенням психологічного здоров'я немовлят, дітей та молоді за допомогою науки та клінічних інновацій. Також Кейт зустрілась з батьками й дітьми.
Принцеса має таку природну, приземлену манеру поведінки й дуже швидко звикла до розмови з батьками про їхній досвід, а батьки дуже швидко почали вільно ділитися своїм досвідом з нею,
– розповів виданню Імон Маккрорі.
Він додав, що принцеса Уельська погралася з малюками, що продемонструвало її щирий інтерес до людей.
Який захід Кейт Міддлтон відвідала раніше?
Нагадаємо, нещодавно Кейт Міддлтон відвідала Future Workforce Summit, щоб обговорити Бізнес-цільову групу з питань раннього дитинства, що діє у її Королівському фонді.
Принцеса Уельська виголосила першу промову за два роки.
Вона одягнула світло-сірий костюм та білу блузу з високим коміром і рюшами. Також на ній були сережки Mappin & Webb, а свій образ Міддлтон доповнила сумкою Smythson.