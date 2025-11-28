Кейт Міддлтон вийшла у світ у сукні з улюбленим принтом королеви Єлизавети II

У четвер, 27 листопада, Кейт Міддлтон відвідала благодійну організацію Анни Фрейд, що займається психологічним здоров'ям дітей. Принцеса Уельська є її покровителькою з 2016 року.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на InStyle. Для візиту дружина принца Вільяма обрала стриманий образ.

Кейт Міддлтон одягла синьо-білу сукню з принтом "гусяча лапка", коміром та поясом. Свій образ доповнила коричневою сумкою, туфлями на підборах та сережками. Принцеса Уельська зробила природний макіяж і розпустила своє каштанове волосся, злегка його підкрутивши. Цікаво, що її свекруха, королева Єлизавета II, протягом усього свого життя була прихильницею принту "гусяча лапка".

Принцеса Уельська / Фото Getty Images

Як пише People, Міддлтон зустрілась з головним виконавчим директором благодійної організації, професором Імоном Маккрорі. Він розповів принцесі, як установа працює над покращенням психологічного здоров'я немовлят, дітей та молоді за допомогою науки та клінічних інновацій. Також Кейт зустрілась з батьками й дітьми.

Принцеса має таку природну, приземлену манеру поведінки й дуже швидко звикла до розмови з батьками про їхній досвід, а батьки дуже швидко почали вільно ділитися своїм досвідом з нею,

– розповів виданню Імон Маккрорі.

Він додав, що принцеса Уельська погралася з малюками, що продемонструвало її щирий інтерес до людей.

