28 ноября, 14:01
2

Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с любимым принтом королевы Елизаветы II

Мария Примыч
Основні тези
  • Кейт Миддлтон посетила благотворительную организацию Анны Фрейд, где встретилась с ее главным исполнительным директором, родителями и детьми.
  • Принцесса выбрала платье с принтом "гусиная лапка" – этот принт любила королева Елизавета II.

В четверг, 27 ноября, Кейт Миддлтон посетила благотворительную организацию Анны Фрейд, занимающуюся психологическим здоровьем детей. Принцесса Уэльская является ее покровительницей с 2016 года.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на InStyle. Для визита жена принца Уильяма выбрала сдержанный образ.

Кейт Миддлтон надела сине-белое платье с принтом "гусиная лапка", воротником и поясом. Свой образ дополнила коричневой сумкой, туфлями на каблуках и серьгами. Принцесса Уэльская сделала естественный макияж и распустила свои каштановые волосы, слегка их подкрутив. Интересно, что ее свекровь, королева Елизавета II, на протяжении всей своей жизни была поклонницей принта "гусиная лапка".

Принцесса Уэльская / Фото Getty Images

Как пишет People, Миддлтон встретилась с главным исполнительным директором благотворительной организации, профессором Имоном Маккрори. Он рассказал принцессе, как учреждение работает над улучшением психологического здоровья младенцев, детей и молодежи с помощью науки и клинических инноваций. Также Кейт встретилась с родителями и детьми.

Принцесса имеет такую естественную, приземленную манеру поведения и очень быстро привыкла к разговору с родителями об их опыте, а родители очень быстро начали свободно делиться своим опытом с ней, 
– рассказал изданию Имон Маккрори.

Он добавил, что принцесса Уэльская поиграла с малышами, что продемонстрировало ее искренний интерес к людям.

Какое мероприятие Кейт Миддлтон посетила ранее?

  • Напомним, недавно Кейт Миддлтон посетила Future Workforce Summit, чтобы обсудить Бизнес-целевую группу по вопросам раннего детства, действующую в ее Королевском фонде.

  • Принцесса Уэльская произнесла первую речь за два года.

  • Она надела светло-серый костюм и белую блузу с высоким воротником и рюшами. Также на ней были серьги Mappin & Webb, а свой образ Миддлтон дополнила сумкой Smythson.