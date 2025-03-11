Уперше з 2023 року: Кейт Міддлтон взяла участь у святкуванні Дня Співдружності націй

Кейт Міддлтон вперше з 2023 року взяла участь у святкуванні Дня Співдружності націй, яке пройшло 10 березня у Вестмінстерському абатстві. Річ у тім, що вона скоротила свій графік, коли проходила лікування від раку.

Принцеса Уельська приєдналася до принца Вільяма, короля Чарльза III, королеви Камілли, принцеси Анни, герцога та герцогині Глостерських, Річарда і Біргітти, на церемонії. Пише 24 Канал з посиланням на People.

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Для події Кейт Міддлтон обрала червону сукню з бантом від Катрін Вокер і капелюшок такого ж кольору від Джини Фостер. Свій образ вона доповнила чокером з перлами Garrard королеви Єлизавети та сережками з перлами Collingwood принцеси Діани – це весільний подарунок улюбленої ювелірною фірми родини Спенсер. Після її смерті сережки успадкував принц Вільям, а потім подарував їх дружині.

Торік принцеса Уельська була відсутня на церковній службі, оскільки відновлювалась після операції на черевній порожнині, яку перенесла у січні 2024 року. Згодом стало відомо, що вона почала хімієтерапію.

У вересні минулого року Кейт Міддлтон повідомила, що завершила курс хімієтерапії. Вже у січні заявила, що у неї настала ремісія. Так, принцеса Уельська почала поступово повертатися до своїх королівських обов'язків.

Зазначимо, що король Чарльз III також вперше з 2023 року взяв участь у службі до Дня Співдружності націй. Торік суверена не було, адже в лютому у Букінгемському палаці оголосили, що у нього діагностували рак.