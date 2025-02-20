Трек співака KHAYAT, який програв на Нацвідборі, завірусився у тіктоці

Нещодавно, 8 лютого, в Україні пройшов Нацвідбір, де глядачі та журі визначали переможця, який вирушить представляти нашу країну на Євробаченні. Перемогу отримав гурт Ziferblat, а KHAYAT посів четверту сходинку з піснею HONOR.

Попри те, що виконавцю не вдалось вибороти перемогу, після Нацвідбору його пісня завірусилась у мережі. Користувачі не приховують свого захвату, знімають різного жанру ролики та в один голос заявляють, що цей трек мав би усі шанси на перемогу на Євробаченні, пише Show24.

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У тіктоці люди знімають під трек HONOR смішні та сумні відео, використовують як додаток до загальної картинки, а хтось не втомлюється писати, що ця пісня на повторі кожного дня.

Якщо вам теж сподобалась композиція й хочете поділитись нею в оригінальний спосіб, то можете надихнутись варіантами інших людей й повторити чиєсь відео або придумати власну ідею.

Що відомо про трек

Перед проведенням Нацвідбору, KHAYAT в інтерв'ю 24 Каналу розповів про те, коли написав пісню і які сенси у неї заклав.

Україномовна частина була написана близько року тому, а англомовна народилася після російського обстрілу лікарні "Охматдит".

Це був день, коли я був поруч, я це чув. Я не міг зупинити сльози весь день, було моральне виснаження. І цей текст прийшов сам. Спочатку я просто записував його в нотатках, не знаючи, що це стане піснею. Через кілька днів я поєднав його з україномовною частиною, і склався пазл,

– розповідав виконавець.

KHAYAT – HONOR: дивіться відео онлайн

Традиційний стиль KHAYAT цього разу поєднався зі стилем дарк-поп, що здивував багатьох при прослуховуванні вперше. Крім того, за словами співака, "це саме той сенс і ті влучні слова, що резонують з нашим народом сьогодні і є віддзеркаленням реалій у яких ми з вами живемо". Хоч артисту і не вдалось отримати щасливий білет на Євробачення, однак його пісня точно знайшла своє місце серед українських слухачів.