Інше звучання й уособлення глибоких сенсів: Klavdia Petrivna презентувала новий альбом

Співачка Klavdia Petrivna випустила новий альбом "Інтимна лірика". До нього увійшли п'ять треків.

Про це повідомляє Show 24 з посиланням на сайт Klavdia Petrivna. В альбом, зокрема, увійшла пісня "Жовті квіти", яку співачка записала разом з OSTY.

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Альбом "Інтимна лірика" Klavdia Petrivna складається з п'яти треків: "Палай", "Інтимна лірика", "Жовті квіти", "Монашки", "Музика в навушниках".

5 треків, 5 станів, 5 можливостей для вираження своїх емоцій. Кожен знайде те, що шукав. Кожен зможе почути те, що відчуває, але не знає, як описати,

– йдеться на сайті співачки.

Зауважимо! "Жовті квіти" – не перший спільний трек Klavdia Petrivna та OSTY. Раніше артисти разом записали пісні "Хто ти" та "Не лякай".

Klavdia Petrivna та OSTY – "Жовті квіти": слухайте онлайн

До речі! Раніше ми писали матеріал, в чому феномен артистів, які приховують свої обличчя.

Klavdia Petrivna поділилась, що присвячує альбом "Інтимна лірика" тим, кому подобається її творчість. Співачка також написала про кожну пісню з нового альбому:

"Палай" – нагадування, що не можна здаватися.

– нагадування, що не можна здаватися. "Інтимна лірика" – символ боротьби за своє кохання.

– символ боротьби за своє кохання. "Жовті квіти" – постіронічний погляд на розрив.

– постіронічний погляд на розрив. "Монашки" – своєрідна іронія відчаю на фоні впертості.

– своєрідна іронія відчаю на фоні впертості. "Музика в навушниках" – видих свободи після всіх випробувань.

Klavdia Petrivna – "Музика в навушниках": слухайте онлайн

Реакція слухачів на новий альбом Klavdia Petrivna