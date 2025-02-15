Аукціон, зіркові гості та цікава фішка шоу: у Львові відгримів другий концерт Klavdia Petrivna

14 лютого, у День святого Валентина, у Львові відгримів другий концерт Klavdia Petrivna. Напередодні співачка представила оновлене шоу, де були свіжі образи та прем'єра пісні "Невже". Виступи проходили у концертному залі Malevich.

Так, Klavdia Petrivna дала свої перші концерти у 2025 році. Нашій редакції також вдалося побувати на виступі артистки 14 лютого, тож більше про шоу у День святого Валентина читайте у матеріалі 24 Каналу.

До речі Жодних масок, нові образи та прем'єра пісні: Klavdia Petrivna вразила новим концертом у Львові

Перед концертом відбувся аукціон: гроші збирали на портативні зарядні станції для хірургів медичної роти 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Серед лотів були книга Володимира Винниченка "Записки Кирпатого Мефістофеля", підписана Klavdia Petrivna, піджак з дизайном співачки та зустріч з нею.

Зауважимо! Особисту зустріч з Klavdia Petrivna розіграли за 50 тисяч гривень.

Артистка виступала у тих самих образа, що й 13 лютого, та постала перед публікою без маски. Зокрема, з'явилася на сцені в чорній спідниці з розрізом та піджаку з камінцями, а доповнила образ капелюшком і вуаллю.

Klavdia Petrivna – "Я тобі брехала": дивіться відео

Серед запрошених гостей були виконавець OSTY, з яким Klavdia Petrivna записала пісні "Не лякай" і "Хто ти", та гурт TVORCHI, з яким вона виконує трек "Орбіти". На сцені разом з нею також виступав балет.

Klavdia Petrivna та OSTY – "Не лякай": дивіться відео

Klavdia Petrivna та TVORCHI – "Орбіти": дивіться відео

Цікаво, що посеред концерту лунали три дзвінки, як у театрі. Глядачів попередили про те, що у цей час ніхто не може вийти з залу та зайти назад. Після цього в зал кидали автографи-валентинки Klavdia Petrivna, кепку і фотболку-мерч співачки. Це й стало фішкою вчорашнього концерту артистки.

Завершила шоу Klavdia Petrivna своєю новою піснею "Невже", а потім вийшла до глядачів "на біс" та заспівала "Я тобі брехала". Наприкінці вона побажала фанам, щоб їм ніхто не брехав, і щоб вони знайшли своє кохання.

Klavdia Petrivna – "Невже": дивіться відео

У своєму інстаграмі Klavdia Petrivna подякувала Львову за ці два концерти та повідомила, що далі зустрінеться з шанувальниками у Варшаві, де виступить 1 березня. Співачка приїде ще у два міста Польщі: Вроцлав – 4 березня та Краків – 5 березня. Зазначимо, що це перший мінітур артистки.