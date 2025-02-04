Артистка вирушить у Польщу, де дасть 3 концерти. Вона вже оголосила міста, дати та навіть дату продажу квитків. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Klavdia Petrivna.

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Шукай мене серед польської інтелігенції, бо я їду у свій перший мінітур,

– заявила Klavdia Petrivna у соцмережах.

Вона у березні виступить у Варшаві, Вроцлаві та Кракові.

Виконавиця повідомила, що старт продажу квитків відбудеться 6 лютого, проте зараз можна зробити передзамовлення "за найкращою ціною". Вартість квитків коливається від 159 до 299 злотих, тобто 1637–3076 гривень.

Нагадаємо, 13 та 14 лютого відбудуться концерти Klavdia Petrivna. Вона виступить у Львові на концертній арені "Малевич". Ці концерти стануть першими виступами артистки у 2025 році. Виконавиця пообіцяла шанувальникам подарувати незабутні враження від яскравого шоу.