Телеведуча Валерія Товстолєс висловилась про вагітність Лесі Нікітюк. Повідомляє 24 Канал з посиланням на новий випуск "СвоєРідне: Шоубіз".

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Так, Лєра переконана, що чутки про вагітність її подруги – фейк.

Я знаю Лесю, якщо вона мовчить, то вона просто не хоче реагувати на те, чого немає. Якщо у неї було б що сказати, вона б вийшла і все б сказала. Тому я не хочу вірити заголовкам, а хочу все ж таки дочекатися пояснень від самої Лесі Нікітюк,

– заявила Товстолєс.

"СвоєРідне: Шоубіз": дивіться відео онлайн

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк підтвердила свої заручини з військовослужбовцем Дмитром Бабчуком. Романтичний відпочинок пари в Карпатах на початку січня завершився пропозицією руки й серця. Про стосунки пари стало відомо минулого року.

Згодом телеведуча заявила про відхід з проєкту "Хто зверху?" через зміну цілей та обставин у житті. Як наслідок, в ЗМІ з'явилися припущення про можливу вагітність телеведучої. Однак Нікітюк вирішила поки не коментувати ці чутки.