Телеведущая Валерия Товстолес высказалась о беременности Леси Никитюк. Сообщает 24 Канал со ссылкой на новый выпуск "СвоеРодное: Шоубиз".

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Так, Лера убеждена, что слухи о беременности ее подруги – фейк.

Я знаю Лесю, если она молчит, то она просто не хочет реагировать на то, чего нет. Если у нее было бы что сказать, она бы вышла и все бы сказала. Поэтому я не хочу верить заголовкам, а хочу все же дождаться объяснений от самой Леси Никитюк,

– заявила Товстолес.

"СвоєРідне: Шоубиз": смотрите видео онлайн

Напомним, недавно Леся Никитюк подтвердила свою помолвку с военнослужащим Дмитрием Бабчуком. Романтический отдых пары в Карпатах в начале января завершился предложением руки и сердца. Об отношениях пары стало известно в прошлом году.

Впоследствии телеведущая заявила об уходе из проекта "Кто сверху?" из-за изменения целей и обстоятельств в жизни. После этого в СМИ появились предположения о возможной беременности телеведущей. Однако Никитюк решила пока не комментировать эти слухи.