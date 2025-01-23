Телеведущая объяснила свое решение и показала архивные кадры со съемок проекта. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Леси Никитюк.

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Все меняется, меняются люди возле тебя, меняешься ты, меняются твои цели и желания. Я не хочу играть с вашими чувствами, потому что шоу "Кто сверху?" до сих пор имеет самые высокие рейтинги. Оно веселое, хорошее, динамичное и очень красивое. Но с каждым годом жизнь и обстоятельства подводят меня к решению покинуть шоу. Я не знаю, когда это произойдет, но это непременно произойдет,

– рассказала телеведущая.

Здесь стоит вспомнить, что недавно стало известно о помолвке Леси Никитюк. Бойфренд-военный сделал предложение телеведущей во время отдыха в Карпатах.

Леся Никитюк покидает шоу "Кто сверху?" / Скриншоты из инстаграм-сторис

Кроме новости о выходе из шоу, Леся Никитюк выпустила фильм-бэкстейдж о "Кто сверху?", где вместе с командой, которая работала над этим проектом, рассказала о его съемках.

В этом фильме я открываю все секреты своих съемок. Вы узнаете, как я готовлюсь к проекту, увидите забавные моменты за кадром и познакомитесь с моей командой – талантливыми людьми, которые помогают превращать идеи в реальность. К сожалению, в современных реалиях съемки часто задерживались на несколько часов из-за тревог, но мы продолжали работать, несмотря на все обстоятельства,

– отметила телезвезда.

Фильм-бэкстейдж "Кто сверху?": смотрите видео онлайн

Напомним, в течение 10 лет неизменным капитаном мужской команды "Кто сверху?" был Сергей Притула, однако в 2022 году он завершил карьеру на развлекательном телевидении. Его место занял блогер Богдан Шелудяк, который стал новым партнером Леси Никитюк.

В откровенном интервью Маше Ефросининой Притула объяснил причину своего решения. Главным фактором стали значительные личные изменения, связанные с полномасштабной войной в Украине. Он к тому же заявил, что не планирует возвращаться на развлекательное телевидение.