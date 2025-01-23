Телеведуча пояснила своє рішення та показала архівні кадри зі знімань проєкту. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Лесі Нікітюк.

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Усе змінюється, змінюються люди біля тебе, змінюєшся ти, змінюються твої цілі та бажання. Я не хочу грати з вашими почуттями, тому що шоу "Хто зверху?" досі має найвищі рейтинги. Воно веселе, добре, динамічне і дуже красиве. Але з кожним роком життя й обставини підводять мене до рішення покинути шоу. Я не знаю, коли це станеться, але це неодмінно станеться,

– розповіла телеведуча.

Тут варто згадати, що нещодавно стало відомо про заручини Лесі Нікітюк. Бойфренд-військовий освідчився телеведучій під час відпочинку в Карпатах.

Леся Нікітюк покидає шоу "Хто зверху" / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Крім новини про вихід з шоу, Леся Нікітюк випустила фільм-бекстейдж про "Хто зверху?", де разом з командою, яка працю над цим проєктом, розповіла про його знімання.

У цьому фільмі я відкриваю всі секрети своїх зйомок. Ви дізнаєтесь, як я готуюсь до проєкту, побачите кумедні моменти за кадром та познайомитесь із моєю командою – талановитими людьми, які допомагають перетворювати ідеї на реальність. На жаль, у сучасних реаліях зйомки часто затримувались на кілька годин через тривоги, але ми продовжували працювати, попри всі обставини,

– зазначила телезірка.

Фільм-бекстейдж "Хто зверху?": дивіться відео онлайн

Нагадаємо, впродовж 10 років незмінним капітаном чоловічої команди "Хто зверху?" був Сергій Притула, проте у 2022 році він завершив кар'єру на розважальному телебаченні. Його місце зайняв блогер Богдан Шелудяк, який став новим партнером Лесі Нікітюк.

У відвертому інтерв'ю Маші Єфросиніній Притула пояснив причину свого рішення. Головним фактором стали значні особисті зміни, пов'язані з повномасштабною війною в Україні. Він до того ж заявив, що не планує повертатися на розважальне телебачення.