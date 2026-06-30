Зірка серіалу "Реванш" народила первістка та вперше показала малюка

Акторка Клавдія Дрозд, відома за ролями в популярних серіалах "Реванш" і "Впізнай мене", останніми днями не перестає дивувати своїх шанувальників. Лише 28 червня зірка вперше повідомила про вагітність, а вже 30 червня оголосила, що стала мамою.

Радісною новиною акторка поділилася на своїй сторінці в інстаграм, опублікувавши зворушливе відео з новонародженим первістком. Також вона поділилася враженнями від пологів.

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У ролику Клавдія спочатку постає з уже помітно округлим животиком, а вже за мить тримає на руках свого малюка.

Дрозд народила сина. За її словами, хлопчик з'явився на світ на 40-му тижні та другому дні вагітності, а самі пологи тривали лише чотири години.

От би й в житті так само швидко. Але все так і було з допомогою Світлани Рудченко та Владислава Берестового, про яких я обов'язково розповім згодом, бо сказати "професіонали" про них – це применшення. Для мене вони – боги,

– написала акторка.

Хто є батьком дитини, вона поки не розкриває. Клавдія ретельно оберігає особисте життя та рідко говорить про свої стосунки. Раніше акторка пояснювала, що її коханий – непублічна людина, і він не прагне зайвої уваги.

Нагадаємо, що нещодавно про поповнення в родині також повідомив актор Андрій Клименков.