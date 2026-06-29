Тепер зірка розкрила стать майбутньої дитини та показала кадри з гендер-паті, які опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.
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Клавдія зізналася, що раніше була переконана: ніколи не влаштовуватиме гендер-паті. Втім, згодом змінила свою думку і не пошкодувала про це. Стать дитини акторка разом із коханим дізналися під час традиційного розрізання торта – всередині виявилася блакитна начинка, тож пара чекає на хлопчика.
Гендер-паті Клавдії Дрозд / Фото з інстаграму акторкиНе покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Дякую моїм близьким за ці спогади,
– написала Клавдія під фото.
Додамо, що Клавдія не показує свого обранця та рідко говорить про стосунки. За словами акторки, коханий не є публічною людиною і не любить зайвої уваги.
Нагадаємо, перед цим актор Андрій Клименков вдруге став батьком.