Тепер зірка розкрила стать майбутньої дитини та показала кадри з гендер-паті, які опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

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Клавдія зізналася, що раніше була переконана: ніколи не влаштовуватиме гендер-паті. Втім, згодом змінила свою думку і не пошкодувала про це. Стать дитини акторка разом із коханим дізналися під час традиційного розрізання торта – всередині виявилася блакитна начинка, тож пара чекає на хлопчика.

Гендер-паті Клавдії Дрозд / Фото з інстаграму акторки

Дякую моїм близьким за ці спогади,

– написала Клавдія під фото.

Додамо, що Клавдія не показує свого обранця та рідко говорить про стосунки. За словами акторки, коханий не є публічною людиною і не любить зайвої уваги.

Нагадаємо, перед цим актор Андрій Клименков вдруге став батьком.