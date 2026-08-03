Історичний рекорд: кліп KAZKA "Плакала" зібрав 500 мільйонів переглядів на ютуб

Кліп "Плакала" продовжує бити рекорди. Днями він став першим україномовним відео на YouTube, яке набрало понад 500 мільйонів переглядів.

Цю подію вже прокоментували учасники гурту KAZKA та фронтвумен колективу Олександра Заріцька. Про це вони написали в інстаграмі.

Пишаємось бути першими українськими виконавцями, чий кліп подолав цю позначку на ютуб і особливо цінно бачити, як український контент з кожним роком все більше і більше виходить далеко за межі нашої країни. Дякуємо кожному, хто дивився, слухав, співав і досі любить "Плакала",

– зазначили представники бенду.

Своєю чергою, фронтвумен гурту Олександра Заріцька в інстаграм-сторіс зізналася, що ця новина розчулила її до сліз.

Співачка раніше розповідала, що трек "Плакала" про жінок, про їхню здатність переживати будь-які проблеми й відроджуватися в новому дні щасливими.

До найпопулярніших українських кліпів на ютуб також входять спільна робота гурту Kalush і репера Skofka "Додому", яка зібрала 108 мільйонів переглядів, а також хіт Парфенюка "Врубай" зі 103 мільйонами. До п'ятірки лідерів також входять відеокліп "Дим" від дуету "Время и Стекло" з показником у 91 мільйон та драйвова робота Артема Пивоварова "Дежавю", яку переглянули 87 мільйонів разів.