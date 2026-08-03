Это событие уже прокомментировали участники группы KAZKA и солистка коллектива Александра Зарицкая. Об этом они написали в инстаграме.

Мы гордимся тем, что стали первыми украинскими исполнителями, чей клип преодолел эту отметку на YouTube, и особенно ценно видеть, как украинский контент с каждым годом все больше и больше выходит далеко за пределы нашей страны. Спасибо каждому, кто смотрел, слушал, пел и до сих пор любит "Плакала",

– отметили представители группы.

В свою очередь, фронтвумен группы Александра Зарицкая в Instagram-сторис призналась, что эта новость растрогала ее до слез.

Певица ранее рассказывала, что трек "Плакала" о женщинах, об их способности переживать любые проблемы и возрождаться в новом дне счастливыми.

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В число самых популярных украинских клипов на YouTube также входят совместная работа группы Kalush и рэпера Skofka "Домой", набравшая 108 миллионов просмотров, а также хит Парфенюка "Врубай" с 103 миллионами. В пятерку лидеров также входят видеоклип "Дым" от дуэта "Время и Стекло" с показателем в 91 миллион и драйвовая работа Артема Пивоварова "Дежавю", которую посмотрели 87 миллионов раз.