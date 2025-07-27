Это второй по популярности клип на украинском языке. Впереди только "Плакала" группы KAZKA, который собрал более 480 миллионов просмотров, пишет Show 24.

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Kalush и SKOFKA в инстаграме уже поблагодарили фанатов за поддержку.

Это невероятно мощный результат, за который мы хотим поблагодарить именно вас – наших фанов, наших людей, тех, кто поверил более 4 лет назад, еще до полномасштабного вторжения, в украинскую музыку, поддержал нас, распространял – а, то есть популяризировал украинскую культуру. И не только по стране, но и в мире,

– написали музыканты.

KALUSH и SKOFKA – "Додому": смотрите видео онлайн

О чем песня "Додому"?

Трек увидел свет в мае 2021 года. В нем исполнители с теплотой вспоминают детство, родной дом, бабушкины пироги с вишней, вечера в кругу семьи и тех, кого уже нет рядом. Это щемящая история о доме, который живет в сердце.