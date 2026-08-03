Цю подію вже прокоментували учасники гурту KAZKA та фронтвумен колективу Олександра Заріцька. Про це вони написали в інстаграмі.

Пишаємось бути першими українськими виконавцями, чий кліп подолав цю позначку на ютуб і особливо цінно бачити, як український контент з кожним роком все більше і більше виходить далеко за межі нашої країни. Дякуємо кожному, хто дивився, слухав, співав і досі любить "Плакала",

– зазначили представники бенду.

Своєю чергою, фронтвумен гурту Олександра Заріцька в інстаграм-сторіс зізналася, що ця новина розчулила її до сліз.

Співачка раніше розповідала, що трек "Плакала" про жінок, про їхню здатність переживати будь-які проблеми й відроджуватися в новому дні щасливими.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

До найпопулярніших українських кліпів на ютуб також входять спільна робота гурту Kalush і репера Skofka "Додому", яка зібрала 108 мільйонів переглядів, а також хіт Парфенюка "Врубай" зі 103 мільйонами. До п'ятірки лідерів також входять відеокліп "Дим" від дуету "Время и Стекло" з показником у 91 мільйон та драйвова робота Артема Пивоварова "Дежавю", яку переглянули 87 мільйонів разів.