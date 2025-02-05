КМДА не може відсторони від роботи директора Молодого театру, якого звинувачують у домаганнях
- КМДА не має підстав для звільнення Андрія Білоуса з посади директора Молодого театру через відсутність судової ухвали або інших порушень.
- Департамент культури планує запровадити моніторинг зарплат і обмеження контактів для захисту працівників, які виступили проти Білоуса, від потенційного тиску.
Працівники Молодого театру вимагали усунути Андрія Білоуса з посади директора-художнього керівника після того, як режисера звинуватили у сексуальних домаганнях до студенток університету Карпенка-Карого. У КМДА відреагували на ці звернення.
Директор департаменту культури КМДА Сергій Анжияк повідомив, що поки немає підстав для відсторонення Білоуса від роботи у Молодому театрі. Повідомляє 24 Канал з посиланням на hromadske.
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Так, під час зустрічі з колективом театру директор департаменту культури КМДА Сергій Анжияк пояснив, що відсторонення можливе лише за ухвалою слідчого судді або через такі порушення, як перебування на роботі у нетверезому стані чи відмова від медичних оглядів.
Враховуючи, що така ухвала не надходила, і директор театру не є держслужбовцем та це питання не стосується корупції, то правових підстав для відсторонення немає,
– наголосив Анжияк.
Водночас департамент культури планує запровадити моніторинг заробітних плат працівників, які виступили проти Білоуса, щоб запобігти можливій дискримінації. Також планується обмежити контакти цих співробітників з директором для їхнього захисту від потенційного тиску.
Що відомо про секс-скандал з Андрієм Білоусом
- Скандал навколо режисера розгорнувся після звернення випускниці Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. У своїй заяві Софія Сапожнік розповіла про неприпустиму поведінку викладача, який нібито вимагав від неї інтимні світлини та намагався залучити до обговорення інтимних фантазій.
- Свідчення дівчини спричинили хвилю анонімних заяв від інших студенток, які також поділилися схожим досвідом взаємодії з режисером.
- Керівництво університету Карпенка-Карого тимчасово відсторонило Білоуса від викладацької діяльності до завершення розслідування. До того ж у КНУТКіТ імені Карпенка-Карого розпочали службову перевірку.
- Сам режисер відкидає звинувачення у сексуальних домаганнях і заявляє про "організовану кампанію" проти нього.