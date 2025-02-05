КМДА не може відсторони від роботи директора Молодого театру, якого звинувачують у домаганнях

Працівники Молодого театру вимагали усунути Андрія Білоуса з посади директора-художнього керівника після того, як режисера звинуватили у сексуальних домаганнях до студенток університету Карпенка-Карого. У КМДА відреагували на ці звернення.

Директор департаменту культури КМДА Сергій Анжияк повідомив, що поки немає підстав для відсторонення Білоуса від роботи у Молодому театрі. Повідомляє 24 Канал з посиланням на hromadske.

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Так, під час зустрічі з колективом театру директор департаменту культури КМДА Сергій Анжияк пояснив, що відсторонення можливе лише за ухвалою слідчого судді або через такі порушення, як перебування на роботі у нетверезому стані чи відмова від медичних оглядів.

Враховуючи, що така ухвала не надходила, і директор театру не є держслужбовцем та це питання не стосується корупції, то правових підстав для відсторонення немає,

– наголосив Анжияк.

Водночас департамент культури планує запровадити моніторинг заробітних плат працівників, які виступили проти Білоуса, щоб запобігти можливій дискримінації. Також планується обмежити контакти цих співробітників з директором для їхнього захисту від потенційного тиску.

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