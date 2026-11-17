Степан Гіга не надто охоче розповідав про особисте життя, тому подробиць його стосунків відомо небагато.

Однак Світлана Дуда, яку називають таємною обраницею співака, у день його народження опублікувала в інстаграмі архівне фото з ним і присвятила йому зворушливі слова.

16 листопада Степану Гізі могло б виповнитися 67 років. У цей день Світлана зворушливо звернулася до артиста та зізналася, що щаслива була зустріти таку людину.

День, який подарував мені люблячого, справжнього й рідного чоловіка... Я щаслива й пишаюся, що доля знайшла саме його для мене,

– написала жінка.

Степан Гіга та Світлана Дуда / Фото з інстаграм-сторінки svitlanadn

На сторінці Світлани можна знайти й інші фотографії з артистом. Після його смерті жінка також публікувала світлини з могили співака на Личаківському кладовищі у Львові. У дописах вона зізнавалася, що сумує за коханим і зберігатиме пам'ять про нього у своєму серці. Коли саме почалися їхні стосунки та скільки вони тривали, Світлана не розповідала. Чи перебували вони в офіційному шлюбі, також невідомо. Водночас перша спільна фотографія з артистом на її сторінці з'явилася ще в січні 2024 року.

Степан Гіга та Світлана Дуда / Фото з інстаграм-сторінки svitlanadn

Що відомо про особисте життя Степана Гіги?

Степан Гіга був одружений двічі. Його першою дружиною стала дівчина, з якою він познайомився ще в школі. У них народилася донька Квітослава, яка, як і батько, пов'язала життя з музикою. Вона стала співачкою та отримала звання заслуженої артистки України.

Згодом співак одружився вдруге. Його обраницею стала Галина – професійна бандуристка. У подружжя народився син Степан Гіга-молодший, який також став співаком і неодноразово виступав разом із батьком. Степан Гіга завжди пишався своїми дітьми та вважав їх одним із головних здобутків у житті.

Степан Гіга з дітьми / Фото з інстаграм-сторінки kvitoslavagiga

Раніше діти та команда артиста також вшанували його пам'ять.