Доля знайшла його для мене, – "таємна" кохана Степана Гіги показала архівне фото зі співаком
Степан Гіга не надто охоче розповідав про особисте життя, тому подробиць його стосунків відомо небагато.
Однак Світлана Дуда, яку називають таємною обраницею співака, у день його народження опублікувала в інстаграмі архівне фото з ним і присвятила йому зворушливі слова.
16 листопада Степану Гізі могло б виповнитися 67 років. У цей день Світлана зворушливо звернулася до артиста та зізналася, що щаслива була зустріти таку людину.
День, який подарував мені люблячого, справжнього й рідного чоловіка... Я щаслива й пишаюся, що доля знайшла саме його для мене,
– написала жінка.
На сторінці Світлани можна знайти й інші фотографії з артистом. Після його смерті жінка також публікувала світлини з могили співака на Личаківському кладовищі у Львові. У дописах вона зізнавалася, що сумує за коханим і зберігатиме пам'ять про нього у своєму серці. Коли саме почалися їхні стосунки та скільки вони тривали, Світлана не розповідала. Чи перебували вони в офіційному шлюбі, також невідомо. Водночас перша спільна фотографія з артистом на її сторінці з'явилася ще в січні 2024 року.
Що відомо про особисте життя Степана Гіги?
Степан Гіга був одружений двічі. Його першою дружиною стала дівчина, з якою він познайомився ще в школі. У них народилася донька Квітослава, яка, як і батько, пов'язала життя з музикою. Вона стала співачкою та отримала звання заслуженої артистки України.
Згодом співак одружився вдруге. Його обраницею стала Галина – професійна бандуристка. У подружжя народився син Степан Гіга-молодший, який також став співаком і неодноразово виступав разом із батьком. Степан Гіга завжди пишався своїми дітьми та вважав їх одним із головних здобутків у житті.
Раніше діти та команда артиста також вшанували його пам'ять.