Рідні Степана Гіги опублікували архівне фото зі співаком і присвятили йому зворушливе звернення

В інстаграмі вони поділилися архівним сімейним фото та присвятили йому зворушливі слова.

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Рідні та команда Степана Гіги подякували йому за творчість і наголосили, що пам'ять про артиста житиме, поки звучатимуть його пісні. За їхніми словами, співак залишив після себе значно більше, ніж музичну спадщину, – частинку своєї душі в кожному, хто чув його голос.

Сьогодні мав би бути ще один день народження. Ще один рік, сповнений музики, усмішок, квітів та щирих привітань… Але життя розпорядилося інакше. Степане Петровичу, поки звучать Ваші пісні, поки люди співають їх разом, поки згадують Вас із теплом – Ви поруч– зазначили вони.

На архівному фото Степан Гіга позує разом із донькою Квітославою, Степаном Гігою-молодшим та друзями й колегами – Павлом Петренком, Грицем Драпаком, Василем Жуком та Іваном Лохманюком.

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Степан Гіга з командою / Фото з інстаграм-сторінки stepan.giga_official

Що відомо про смерть Степана Гіги?

Про серйозні проблеми зі здоров'ям Степана Гіги стало відомо в листопаді 2025 року. Тоді команда артиста повідомила, що він переніс термінову операцію та перебував у лікарні у важкому стані.

Попри зусилля медиків, врятувати співака не вдалося – за кілька тижнів він помер у реанімації у Львові. На момент смерті народному артистові було 66 років.

Згодом діти Степана Гіги розповіли, що до смерті батька призвели ускладнення цукрового діабету та інфекція, з якими організм не впорався.

Нагадаємо, Степана Гігу поховали на Личаківському цвинтарі у Львові. Раніше його донька Квітослава та син Степан Гіга-молодший показували, який вигляд має могила батька.