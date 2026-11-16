Родные Степана Гиги опубликовали архивное фото с певцом и посвятили ему трогательное обращение

В инстаграме они поделились старой семейной фотографией и сопроводили ее трогательными словами.

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Родные и команда Степана Гиги поблагодарили его за творчество и подчеркнули, что память об артисте будет жить, пока звучат его песни. По их словам, певец оставил после себя гораздо больше, чем музыкальное наследие, – частичку своей души в каждом, кто слышал его голос.

Сегодня должен был быть еще один день рождения. Еще один год, наполненный музыкой, улыбками, цветами и искренними поздравлениями… Но жизнь распорядилась иначе. Степан Петрович, пока звучат Ваши песни, пока люди поют их вместе, пока вспоминают Вас с теплотой – Вы рядом– отметили они.

На архивной фотографии Степан Гига позирует вместе с дочерью Квитославой, Степаном Гигой-младшим, а также друзьями и коллегами – Павлом Петренко, Грицем Драпаком, Василием Жуком и Иваном Лохманюком.

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Степан Гига с командой / Фото со страницы в инстаграме stepan.giga_official

Что известно о смерти Степана Гиги?

О серьезных проблемах со здоровьем Степана Гиги стало известно в ноябре 2025 года. Тогда команда артиста сообщила, что он перенес срочную операцию и находился в больнице в тяжелом состоянии.

Несмотря на усилия медиков, спасти певца не удалось – через несколько недель он скончался в реанимации во Львове. На момент смерти народному артисту было 66 лет.

Впоследствии дети Степана Гиги рассказали, что к смерти отца привели осложнения сахарного диабета и инфекция, с которыми организм не справился.

Напомним, Степана Гигу похоронили на Лычаковском кладбище во Львове. Ранее его дочь Квитослава и сын Степан Гига-младший показывали, как выглядит могила отца.