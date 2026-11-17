Однако Светлана Дуда, которую называют тайной избранницей певца, в день его рождения опубликовала в инстаграме архивное фото с ним и посвятила ему трогательные слова.

Adv

популярные видео

16 ноября Степану Гизе могло бы исполниться 67 лет. В этот день Светлана трогательно обратилась к артисту и призналась, что счастлива была встретить такого человека.

День, который подарил мне любящего, настоящего и родного мужчину... Я счастлива и горжусь тем, что судьба нашла именно его для меня– написала женщина.

Степан Гига и Светлана Дуда / Фото со страницы в инстаграме svitlanadn

На странице Светланы можно найти и другие фотографии с артистом. После его смерти женщина также публиковала снимки с могилы певца на Лычаковском кладбище во Львове. В своих постах она признавалась, что скучает по любимому и будет хранить память о нем в своем сердце. Когда именно начались их отношения и сколько они длились, Светлана не рассказывала. Были ли они в официальном браке, также неизвестно. В то же время первая совместная фотография с артистом на ее странице появилась еще в январе 2023 года.

Реклама

Степан Гига и Светлана Дуда / Фото с инстаграм-страницы svitlanadn

Что известно о личной жизни Степана Гиги?

Степан Гига был женат дважды. Его первой женой стала девушка, с которой он познакомился еще в школе. У них родилась дочь Квитослава, которая, как и отец, связала свою жизнь с музыкой. Она стала певицей и получила звание заслуженной артистки Украины.

Впоследствии певец женился во второй раз. Его избранницей стала Галина – профессиональная бандуристка. У супругов родился сын Степан Гига-младший, который также стал певцом и неоднократно выступал вместе с отцом. Степан Гига всегда гордился своими детьми и считал их одним из главных достижений в жизни.

Степан Гига с детьми / Фото со страницы в инстаграме kvitoslavagiga

Ранее дети и команда артиста также почтили его память.