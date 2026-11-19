Голлівудська акторка Енн Гетевей та її чоловік Адам Шульман утретє стали батьками.

Сама зірка подію поки не коментує, але стать малюка випадково розсекретила її колега – художниця з костюмів фільму "Диявол носить Prada" Моллі Роджерс, пише Harper's BAZAAR.

Роджерс виклала в інстаграмі фото іграшкового ведмедика у вбранні, схожому на екранний образ Гетевей у фільмі "Диявол носить Prada" – клаптикову сукню від Gabriela Hearst та солом'яну панаму. Під цим милим знімком дизайнерка залишила промовистий підпис.

Вітаємо горду маму та її нове поповнення в родині... це дівчинка,

– написала Моллі.

Моллі Роджерс розсекретила стать третьої дитини Енн Гетевей / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, Енн Гетевей та Адам Шульман одружилися у 2012 році й завжди намагалися оберігати особисте життя від зайвої уваги преси. У родині підростають троє дітей. Окрім новонародженої, зіркове подружжя вже виховує двох синів – Джонатана, який народився у 2016 році, та Джека, який з'явився на світ у 2019-му.

Про свою третю вагітність знаменитість оголосила ще в червні, опублікувавши зворушливе відео під пісню "Baby, I'm Yours". Після цього Гетевей активно відвідувала червоні доріжки, просуваючи свої нові проєкти. Вона демонструвала стильні образи для вагітних від таких відомих брендів, як Cult Gaia, Carolina Herrera, Prabal Gurung та McQueen.

А кілька днів тому папараці вперше сфотографували акторку з немовлям під час прогулянки Нью-Йорком.