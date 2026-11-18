Енн Гетевей та її чоловік, актор і дизайнер прикрас Адам Шульман, стали батьками втретє. Як повідомляє People, інформацію про народження дитини підтвердили джерела, близькі до акторки. Першим про поповнення в родині повідомило TMZ, яке отримало фотографії знаменитості з новонародженим малюком.

Adv

популярні відео

Енн Гетевей втретє стала мамою / Фото Backgrid



17 листопада папараці сфотографували акторку під час прогулянки Нью-Йорком. Гетевей була вдягнена в повсякденний одяг, а на грудях у спеціальній переносці тримала немовля.

Наразі Гетевей та її чоловік не повідомили, коли саме народилася дитина. Також невідомі її стать та ім'я.

Що відомо про родину акторки

Енн Гетевей та Адам Шульман одружилися у вересні 2012 року. Подружжя вже виховує двох синів: 10-річного Джонатана, який народився у березні 2016 року, та 6-річного Джека, який з'явився на світ у листопаді 2019-го.

Реклама

Енн Гетевей втретє стала мамою / Фото Backgrid



Акторка намагається оберігати дітей від зайвої уваги та рідко ділиться подробицями сімейного життя.

Про третю вагітність зірка повідомила 19 червня 2026 року. Тоді вона опублікувала в Instagram ніжне відео, в якому продемонструвала округлий животик під пісню Baby I'm Yours Барбари Льюїс.

Цікаво, що Гетевей не поспішала розповідати про вагітність, оскільки хотіла, щоб під час промокампанії продовження "Диявол носить Prada" увага залишалася прикутою до фільму, а не до її особистого життя.

Енн Гетевей втретє стала мамою / Фото Backgrid



В одному з літніх інтерв'ю Гетевей з гумором зізналася, що нова вагітність стала для них із чоловіком приємною несподіванкою.



Нагадаємо, днями зірка 2000-х Авріл Лавін вперше стала мамою.