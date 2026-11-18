Энн Хэтэуэй и ее супруг, актер и дизайнер ювелирных украшений Адам Шульман, стали родителями в третий раз. Как сообщает People, информацию о рождении ребенка подтвердили источники, близкие к актрисе. Первым о пополнении в семье сообщил TMZ, который получил фотографии знаменитости с новорожденным малышом.

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Энн Хэтэуэй в третий раз стала мамой / Фото Backgrid



17 ноября папарацци сфотографировали актрису во время прогулки по Нью-Йорку. Хэтэуэй была одета в повседневную одежду, а на груди в специальной переноске держала младенца.

Пока что Хэтэуэй и ее муж не сообщили, когда именно родился ребенок. Также неизвестны его пол и имя.

Что известно о семье актрисы

Энн Хэтэуэй и Адам Шульман поженились в сентябре 2012 года. Супруги уже воспитывают двух сыновей: 10-летнего Джонатана, родившегося в марте 2016 года, и 6-летнего Джека, появившегося на свет в ноябре 2019 года.

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Энн Хэтэуэй в третий раз стала мамой / Фото Backgrid



Актриса старается оберегать детей от излишнего внимания и редко делится подробностями семейной жизни.

О третьей беременности звезда сообщила 19 июня 2026 года. Тогда она опубликовала в инстаграме нежное видео, в котором продемонстрировала округлый животик под песню Baby I'm Yours Барбары Льюис.

Интересно, что Хэтэуэй не спешила рассказывать о беременности, потому что хотела, чтобы во время промокампании сиквела "Дьявол носит Prada" внимание оставалось прикованным к фильму, а не к ее личной жизни.



Энн Хэтэуэй в третий раз стала мамой / Фото Backgrid



В одном из летних интервью Хэтэуэй с юмором призналась, что новая беременность стала для них с мужем приятной неожиданностью.



Напомним, на днях звезда 2000-х Аврил Лавин впервые стала мамой.