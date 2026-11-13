Звезда 2000-х Аврил Лавин впервые стала мамой в 42 года: первые фото маленькой принцессы

Аврил Лавин / Фото Getty images
Канадская певица Аврил Лавин в 42 года впервые стала мамой. Звезда сообщила о рождении дочери в инстаграме 13 ноября, почему немало удивила поклонников. Ведь о беременности артистки ранее ничего не было известно.
Об этом певица сообщила в своем инстаграме , опубликовав серию черно-белых фотографий с новорожденной девочкой.
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Что известно о дочке Аврил Лавин
На одном из снимков певица держит малышку на руках, на другом – взрослые нежно обнимают крошечную ручку ребенка.
Не обошлось и без фирменного стиля Аврил. Артистка показала три пары клетчатых кедов Vans, среди которых – совсем маленькие детские ботиночки.
"Наша маленькая чертова принцесса появилась на свет", – написала Лавин в присущем ей дерзком стиле.
Имя дочери и точную дату ее рождения артистка пока не раскрывает.
Кто отец ребенка и с кем сейчас Аврил Лавин
А вот здесь начинается самое интересное. На фотографиях появился мужчина, однако его личность певица не раскрыла. Не подтвердила она публично и то, находится ли сейчас в отношениях.
Последним известным романом Лавин были отношения с рэпером Tyga в 2023 году. До этого певица была помолвлена с музыкантом Mod Sun, однако пара рассталась.
Также за плечами артистки два брака: с фронтменом Sum 41 Дэриком Вибли и вокалистом Nickelback Чадом Крюгером.
Недавно стало известно, что бывшая участница шоу "Холостяк" впервые стала мамой.
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