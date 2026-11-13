Зірка 2000-х Авріл Лавін вперше стала мамою у 42 роки: перші фото маленької принцеси

Про подію виконавиця розповіла у себе в Instagram, опублікувавши серію чорно-білих фотографій із новонародженою дівчинкою.

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Що відомо про донечку Авріл Лавін

На одному зі знімків співачка тримає малечу на руках, на іншому – дорослі ніжно обіймають крихітну ручку дитини.

Не обійшлося й без фірмового стилю Авріл. Артистка показала три пари картатих кедів Vans, серед яких — зовсім маленькі дитячі черевички.

Наша маленька чортова принцеса з'явилася на світ, – написала Лавін у властивому їй зухвалому стилі.

Ім'я донечки та точну дату її народження артистка поки не розкриває.

Хто батько дитини та з ким зараз Авріл Лавін

А ось тут починається найцікавіше. На фотографіях з'явився чоловік, однак його особу співачка не розсекретила. Не підтвердила вона публічно й те, чи перебуває зараз у стосунках.

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Останнім відомим романом Лавін були стосунки з репером Tyga у 2023 році. До цього співачка була заручена з музикантом Mod Sun, однак пара розійшлася.

Також за плечима артистки два шлюби: з фронтменом Sum 41 Деріком Віблі та вокалістом Nickelback Чадом Крюгером.

Нещодавно стало відомо, що колишня учасниця шоу Холостяк стала мамою вперше.