Нарешті вдома, – колишня дружина Андрія Бєднякова разом з дітьми повернулась в Україну

Колишня дружина Андрія Бєднякова, телеведуча Анастасія Коротка, разом з дітьми повернулася в Україну. Вони з початку повномасштабного вторгнення виїхали до США.

Анастасія розповіла і показала, яким був їхній шлях додому. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Короткої.

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Так, Анастасія разом із донькою Ксенією та сином Остапом спочатку летіла літаком 11 годин, а потім ще 4 години їхала машиною до кордону. У поїздку вони взяли п’ять великих валіз, кілька рюкзаків та дитячу коляску, куди помістили всі речі, що назбиралися за понад три роки перебування за кордоном.

Ми повернулися. Ми нарешті вдома,

– зазначила Анастасія.

Раніше родина приїжджала до України лише тимчасово – взимку, на канікули. Цього разу, як зазначає Короткова, вони прийняли рішення залишитися остаточно.

Андрій Бєдняков вже зустрівся з ексдружиною та дітьми в Україні.

Нагадаємо, Андрій та Анастасія були в стосунках 16 років, та в жовтні 2024 року оголосили про розлучення. Телеведучий розповідав, що вони з колишньою дружиною намагалися врятувати шлюб, проте їм не вдалося цього зробити. Водночас Бєдняков і Коротка залишаються в хороших взаєминах після розриву.