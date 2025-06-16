Анастасия рассказала и показала, каким был их путь домой. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Короткой.

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Так, Анастасия вместе с дочкой Ксенией и сыном Остапом сначала летела самолетом 11 часов, а потом еще 4 часа ехала машиной до границы. В поездку они взяли пять больших чемоданов, несколько рюкзаков и детскую коляску, куда поместили все вещи, что накопились за более чем три года пребывания за границей.

Мы вернулись. Мы наконец дома,

– отметила Анастасия.

Ранее семья приезжала в Украину только временно – зимой, на каникулы. На этот раз, как отмечает Короткова, они приняли решение остаться окончательно.

Андрей Бедняков уже встретился с экс-супругой и детьми в Украине.

Напомним, Андрей и Анастасия были в отношениях 16 лет, и в октябре 2024 года объявили о разводе. Телеведущий рассказывал, что они с бывшей женой пытались спасти брак, однако им не удалось этого сделать. В то же время они остаются в хороших взаимоотношениях после разрыва.