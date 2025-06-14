SLAVIA вперше стала мамою: Дзідзьо публічно звернувся до колишньої дружини

Колишня дружина Дзідзьо вперше стала мамою. Співак публічно відреагував на цю новину.

Михайло Хома привітав Ярославу. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку SLAVIA.

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Так, SLAVIA опублікувала допис, де повідомила про народження первістка. Дзідзьо залишив під публікацією коментар.

Щиро вітаю з народженням малюка. Нехай дитятко буде благословенне і щасливе, а батьківство принесе вам багато радості,

– написав співак.

Ярослав йому вже відповіла: "Дякую, Михась. Бажаю і тобі відчути радість батьківства, коли прийде найкращий час".

Дзідзьо привітав колишню дружину з народженням дитини / Скриншоти з інстаграму



Для довідки! SLAVIA народила сина 8 червня. Поки співачка з коханим ще роздумують над іменем малюка. У них є два варіанти: Лев та Атлас.

Що відомо про стосунки Дзідзьо та SLAVIA

Ярослава і Михайло Хома познайомилися ще в студентські роки, коли навчалися в музичному училищі. Їхній шлюб тривав 8 років – пара одружилась у 2013 році. Проте у 2021-му вони оголосили про розлучення. До цього артисти деякий час жили окремо. SLAVIA розповідала, що вони розійшлися через те, що Дзідзьо занадто багато часу приділяв роботі, а не сім'ї.