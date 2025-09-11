На початку серпня фотографка Анастасія Соловйова (Чорнобай) публічно заявила, що стала жертвою домашнього насильства з боку актора Костянтина Темляка. Дівчину офіційно визнали винною у кримінальній справі.

Про це повідомила юридична компанія Miller Law Firm у фейсбуці, пише Show 24. Саме вона представляє інтереси Анастасії.

За нашої участі з нею провели першочергові слідчі дії. Ми зібрали й передали поліції факти, що свідчать не лише про насильство над нею, а й про інші випадки насильства щодо жінок і навіть про ймовірне розбещення неповнолітньої. Мова не про один випадок, а про системне насильство,

– йдеться у дописі Miller Law Firm.

Водночас Костянтин Темляк залишається номінантом на українську національну кінопремію "Золота дзиґа". Актор потрапив у шортлист у категорії "Найкраща чоловіча роль" за фільм "БожеВільні".

У статуті Української кіноакадемії записано, що члени зобов'язані не шкодити її репутації.

"У 2022 році з лав Української кіноакадемії виключили режисера Сергія Лозницю, без підозри чи вироку, лише через позицію, яку визнали неприйнятою та антиукраїнською. У 2025 році Українська кіноакадемія мовчить, коли йдеться про насильство над жінками та ймовірне розбещення неповнолітньої. Це подвійні стандарти, які звучать так: політична позиція – неприпустима, а насильство над жінками – "прийнятне"", – наголосили у Miller Law Firm.

В юридичній компанії зауважили, що насильство – це не лише кримінальний злочин, а й репутаційна пляма.

Заява Miller Law Firm / Скриншот з фейсбуку

Що відомо про скандал з Костянтином Темляком?