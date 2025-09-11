В начале августа фотограф Анастасия Соловьева (Чорнобай) публично заявила, что стала жертвой домашнего насилия со стороны актера Константина Темляка. Девушку официально признали виновной по уголовному делу.

Об этом сообщила юридическая компания Miller Law Firm в фейсбуке, пишет Show 24. Именно она представляет интересы Анастасии.

При нашем участии с ней провели первоочередные следственные действия. Мы собрали и передали полиции факты, свидетельствующие не только о насилии над ней, но и о других случаях насилия в отношении женщин и даже о вероятном развращении несовершеннолетней. Речь не об одном случае, а о системном насилии,

– говорится в заметке Miller Law Firm.