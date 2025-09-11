Об этом сообщила юридическая компания Miller Law Firm в фейсбуке, пишет Show 24. Именно она представляет интересы Анастасии.

При нашем участии с ней провели первоочередные следственные действия. Мы собрали и передали полиции факты, свидетельствующие не только о насилии над ней, но и о других случаях насилия в отношении женщин и даже о вероятном развращении несовершеннолетней. Речь не об одном случае, а о системном насилии,

– говорится в заметке Miller Law Firm.