Команда Степана Гіги підтвердила його смерть

Сьогодні, 12 грудня, помер Степан Гіга. Це вже підтвердила команда народного артиста України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Гіги.

Сьогодні наше серце зупинилося разом із серцем Степана Гіги. Пішов з життя Великий Артист, Людина з неймовірною душею, чиї пісні стали частиною історії та пам’яті для мільйонів,

– йдеться у дописі.

Команда Степана Петровича подякувала прихильникам за любов, підтримку та теплі слова, які вони дарували народному артисту України протягом життя.

Ваша любов була для нього безмежно важливою,

– додали представники Гіги.

Завтра команда Степана Гіги повідомить деталі прощання з ним.