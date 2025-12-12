12 грудня, 21:25
Команда Степана Гіги підтвердила його смерть
Сьогодні, 12 грудня, помер Степан Гіга. Це вже підтвердила команда народного артиста України.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Гіги.
Сьогодні наше серце зупинилося разом із серцем Степана Гіги. Пішов з життя Великий Артист, Людина з неймовірною душею, чиї пісні стали частиною історії та пам’яті для мільйонів,
– йдеться у дописі.
Команда Степана Петровича подякувала прихильникам за любов, підтримку та теплі слова, які вони дарували народному артисту України протягом життя.
Ваша любов була для нього безмежно важливою,
– додали представники Гіги.
Завтра команда Степана Гіги повідомить деталі прощання з ним.