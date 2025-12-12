Команда Степана Гиги подтвердила его смерть

Сегодня, 12 декабря, умер Степан Гига. Это уже подтвердила команда народного артиста Украины.

Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Гиги. Он умер в 66-летнем возрасте в реанимации Первого ТМО Львова.

Сегодня наше сердце остановилось вместе с сердцем Степана Гиги. Ушел из жизни Великий Артист, Человек с невероятной душой, чьи песни стали частью истории и памяти для миллионов,

– говорится в заметке.

Команда Степана Петровича поблагодарила поклонников за любовь, поддержку и теплые слова, которые они дарили народному артисту Украины в течение жизни.

Ваша любовь была для него бесконечно важной,

– добавили представители Гиги.

Завтра команда Степана Гиги сообщит детали прощания с ним.

Степан Гига / Фото из инстаграма артиста

Каким было состояние здоровья Степана Гиги в последние недели жизни?