Команда Степана Гиги подтвердила его смерть
- Степан Гига умер в возрасте 66 лет в реанимации Первого ТМО Львова.
- Команда артиста поблагодарила поклонников за поддержку и сообщила, что детали прощания будут объявлены завтра.
Сегодня, 12 декабря, умер Степан Гига. Это уже подтвердила команда народного артиста Украины.
Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Гиги. Он умер в 66-летнем возрасте в реанимации Первого ТМО Львова.
Сегодня наше сердце остановилось вместе с сердцем Степана Гиги. Ушел из жизни Великий Артист, Человек с невероятной душой, чьи песни стали частью истории и памяти для миллионов,
– говорится в заметке.
Команда Степана Петровича поблагодарила поклонников за любовь, поддержку и теплые слова, которые они дарили народному артисту Украины в течение жизни.
Ваша любовь была для него бесконечно важной,
– добавили представители Гиги.
Завтра команда Степана Гиги сообщит детали прощания с ним.
Каким было состояние здоровья Степана Гиги в последние недели жизни?
19 ноября команда Степана Гиги сообщила об отмене ближайших концертов. Дело в том, что народному артисту Украины провели срочную операцию в связи с болезнью.
Впоследствии источники рассказали 24 Каналу, что Степану Петровичу ампутировали ногу выше колена. Он находился в тяжелом состоянии в одной из больниц Львова. Наша редакция обратилась за комментарием к пиар-менеджеру артиста Ирэне, однако она не предоставила никакой информации, а призвала не верить слухам.
Позже журналист Виталий Глагола сообщил, что Степан Гига впал в кому.
"Хирургическое вмешательство стало вынужденным шагом после серьезных послеоперационных осложнений. На фоне стресса организма у артиста резко повысился уровень сахара, что повлекло критические нарушения кровообращения в нижней конечности. По информации источников, решение об ампутации принимали в условиях, когда других способов остановить опасные процессы не оставалось", – написал журналист.
Однако пиар-менеджер Степана Гиги призвала Глаголу предоставить доказательства обнародованной информации или удалить материал и публично извиниться.