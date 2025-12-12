Укр Рус
12 декабря, 21:25
3

Команда Степана Гиги подтвердила его смерть

Мария Примыч
Основні тези
  • Степан Гига умер в возрасте 66 лет в реанимации Первого ТМО Львова.
  • Команда артиста поблагодарила поклонников за поддержку и сообщила, что детали прощания будут объявлены завтра.

Сегодня, 12 декабря, умер Степан Гига. Это уже подтвердила команда народного артиста Украины.

Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Гиги. Он умер в 66-летнем возрасте в реанимации Первого ТМО Львова.

Сегодня наше сердце остановилось вместе с сердцем Степана Гиги. Ушел из жизни Великий Артист, Человек с невероятной душой, чьи песни стали частью истории и памяти для миллионов, 
– говорится в заметке.

Команда Степана Петровича поблагодарила поклонников за любовь, поддержку и теплые слова, которые они дарили народному артисту Украины в течение жизни.

Ваша любовь была для него бесконечно важной, 
– добавили представители Гиги.

Завтра команда Степана Гиги сообщит детали прощания с ним.

Степан Гига / Фото из инстаграма артиста

Каким было состояние здоровья Степана Гиги в последние недели жизни?

  • 19 ноября команда Степана Гиги сообщила об отмене ближайших концертов. Дело в том, что народному артисту Украины провели срочную операцию в связи с болезнью.

  • Впоследствии источники рассказали 24 Каналу, что Степану Петровичу ампутировали ногу выше колена. Он находился в тяжелом состоянии в одной из больниц Львова. Наша редакция обратилась за комментарием к пиар-менеджеру артиста Ирэне, однако она не предоставила никакой информации, а призвала не верить слухам.

  • Позже журналист Виталий Глагола сообщил, что Степан Гига впал в кому.

  • "Хирургическое вмешательство стало вынужденным шагом после серьезных послеоперационных осложнений. На фоне стресса организма у артиста резко повысился уровень сахара, что повлекло критические нарушения кровообращения в нижней конечности. По информации источников, решение об ампутации принимали в условиях, когда других способов остановить опасные процессы не оставалось", – написал журналист.

  • Однако пиар-менеджер Степана Гиги призвала Глаголу предоставить доказательства обнародованной информации или удалить материал и публично извиниться.