Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Гиги.
Сегодня наше сердце остановилось вместе с сердцем Степана Гиги. Ушел из жизни Великий Артист, Человек с невероятной душой, чьи песни стали частью истории и памяти для миллионов,
– говорится в заметке.
Команда Степана Петровича поблагодарила поклонников за любовь, поддержку и теплые слова, которые они дарили народному артисту Украины в течение жизни.
Ваша любовь была для него бесконечно важной,
– добавили представители Гиги.
Завтра команда Степана Гиги сообщит детали прощания с ним.