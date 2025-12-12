Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Гиги.

Сегодня наше сердце остановилось вместе с сердцем Степана Гиги. Ушел из жизни Великий Артист, Человек с невероятной душой, чьи песни стали частью истории и памяти для миллионов,

– говорится в заметке.

Команда Степана Петровича поблагодарила поклонников за любовь, поддержку и теплые слова, которые они дарили народному артисту Украины в течение жизни.

Ваша любовь была для него бесконечно важной,

– добавили представители Гиги.

Завтра команда Степана Гиги сообщит детали прощания с ним.