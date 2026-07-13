Сварка сестер Сумських та донька в РФ: чоловік Наталії Сумської розкрив сімейні конфлікти

Чоловік української акторки Наталії Сумської, народний артист України Анатолій Хостікоєв, вперше прокоментував багаторічний конфлікт між своєю дружиною та її сестрою Ольгою Сумською. Також він висловив свою думку щодо публічного осуду родички через доньку в Росії.

Тривалий час у медіапросторі ширилися чутки, що причиною погіршення стосунків між знаменитими сестрами стала професійна конкуренція. Зокрема, обговорювалася версія, що після звільнення Ольги Сумської з Театру Лесі Українки Наталія нібито відмовилася допомогти їй працевлаштуватися до Театру Франка. Проте Анатолій Хостікоєв спростував цю інформацію в інтервʼю для "Главком".

Я чую таке вперше. Це неправдива інформація, бо в той час у них були чудові стосунки. З самого дитинства Наталя займалась Ольгою: батьки часто були на гастролях, і старша донька допомагала їм. Наталія, безумовно, допомогла б, якби це було в її компетенції. З іншого боку, вона ж актриса і не керує театром,

– наголосив актор.

Ольга та Наталія Сумські в дитинстві / фото з інстаграму

Водночас Хостікоєв утримався від пояснень справжніх причин сімейної драми. Він високо оцінив талант обох сестер, назвавши їх видатними постатями українського мистецтва, і висловив жаль з приводу ситуації, що склалася між ними.

Вони обидві – Наталя і Ольга – перлини українського театру та кіно. Тому мені сумно, що так сталося між ними. Але це їхня справа,

– додав артист.

Ольга та Наталія Сумські / фото з інстаграму

Крім того, актор прокоментував критику на адресу Ольги Сумської через її старшу доньку Антоніну Паперну, яка продовжує жити та працювати в Москві. Хостікоєв став на захист своячки, зазначивши, що цілком розуміє її материнську позицію.

Можу сказати: те, що донька Олі та Євгена Паперного Антоніна у Москві – це особиста справа родини. Я цю дівчинку знаю з дитинства: до Антоніни ставлюсь з теплотою. Тому коли Ольгу починають цькувати з цього приводу, я її розумію. Вона відбивається, тому що вона – матір і захищає свою дитину. Вона має на це право, і ніхто не може їй цим докоряти,

– підкреслив Анатолій Хостікоєв.

Ольга Сумська з донькою / фото з інстаграму

А тим часом, стало відомо про особисте життя молодшої доньки Ольги Сумської.