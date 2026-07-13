Тривалий час у медіапросторі ширилися чутки, що причиною погіршення стосунків між знаменитими сестрами стала професійна конкуренція. Зокрема, обговорювалася версія, що після звільнення Ольги Сумської з Театру Лесі Українки Наталія нібито відмовилася допомогти їй працевлаштуватися до Театру Франка. Проте Анатолій Хостікоєв спростував цю інформацію в інтервʼю для "Главком".

Я чую таке вперше. Це неправдива інформація, бо в той час у них були чудові стосунки. З самого дитинства Наталя займалась Ольгою: батьки часто були на гастролях, і старша донька допомагала їм. Наталія, безумовно, допомогла б, якби це було в її компетенції. З іншого боку, вона ж актриса і не керує театром,

– наголосив актор.

Ольга та Наталія Сумські в дитинстві / фото з інстаграму

Водночас Хостікоєв утримався від пояснень справжніх причин сімейної драми. Він високо оцінив талант обох сестер, назвавши їх видатними постатями українського мистецтва, і висловив жаль з приводу ситуації, що склалася між ними.

Вони обидві – Наталя і Ольга – перлини українського театру та кіно. Тому мені сумно, що так сталося між ними. Але це їхня справа,

– додав артист.

Ольга та Наталія Сумські / фото з інстаграму

Крім того, актор прокоментував критику на адресу Ольги Сумської через її старшу доньку Антоніну Паперну, яка продовжує жити та працювати в Москві. Хостікоєв став на захист своячки, зазначивши, що цілком розуміє її материнську позицію.

Можу сказати: те, що донька Олі та Євгена Паперного Антоніна у Москві – це особиста справа родини. Я цю дівчинку знаю з дитинства: до Антоніни ставлюсь з теплотою. Тому коли Ольгу починають цькувати з цього приводу, я її розумію. Вона відбивається, тому що вона – матір і захищає свою дитину. Вона має на це право, і ніхто не може їй цим докоряти,

– підкреслив Анатолій Хостікоєв.

Ольга Сумська з донькою / фото з інстаграму

А тим часом, стало відомо про особисте життя молодшої доньки Ольги Сумської.