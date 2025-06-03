Після безплатного концерту в Бразилії: Леді Гага потрапила до Книги рекордів Гіннеса

Безплатний концерт Леді Гаги на пляжі Копакабана в Ріо-де-Жанейро, що в Бразилії, потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Грандіозне шоу стало найбільш відвідуваним концертом сольної артистки.

Виступ Леді Гаги в Ріо-де-Жанейро відбувся 3 травня 2025 року. Концерт відвідали приблизно 2,5 мільйона людей, повідомляє Show 24 з посиланням на Книгу рекордів Гіннеса.

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Концерт Леді Гаги в Бразилії побив рекорд Мадонни. Співачка виступила на пляжі Копакабана в Ріо-де-Жанейро 4 травня 2024 року, зібравши приблизно 1,6 мільйона людей.

Обидві події стали частиною серії безплатних шоу, які просуваються компанією Live Nation спільно з туристичною агенцією Ріо. Очікується, що концерт Леді Гаги принесе місцевій економіці 105,8 мільйона доларів.

Співачка виступила з піснями зі свого нового альбому Mayhem, куди увійшов популярний трек Abracadabra, а також зі старими улюбленими хітами: Paparazzi, Bad Romance, Poker Face, Alejandro, Born this Way.

Дякую, що творите історію разом зі мною. Народ Бразилії – це причина, чому я можу сяяти,

– сказала Леді Гага публіці.

Леді Гага на концерті в Ріо-де-Жанейро / Фото Getty Images

Зауважимо, що концерт Рода Стюарта на пляжі Копакабана в Ріо-де-Жанейро, який відбувся 31 грудня 1994 року, став найбільш відвідуваним концертом загалом. Того вечора було щонайменше 3,5 мільйона людей.

Нагадаємо, що поліція запобігла теракту на концерті Леді Гаги в Бразилії.