Выступление Леди Гаги в Рио-де-Жанейро состоялось 3 мая 2025 года. Концерт посетили примерно 2,5 миллиона человек, сообщает Show 24 со ссылкой на Книгу рекордов Гиннеса.

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Концерт Леди Гаги в Бразилии побил рекорд Мадонны. Певица выступила на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро 4 мая 2024 года, собрав примерно 1,6 миллиона человек.

Оба события стали частью серии бесплатных шоу, которые продвигаются компанией Live Nation совместно с туристическим агентством Рио. Ожидается, что концерт Леди Гаги принесет местной экономике 105,8 миллиона долларов.

Певица выступила с песнями из своего нового альбома Mayhem, куда вошел популярный трек Abracadabra, а также со старыми любимыми хитами: Paparazzi, Bad Romance, Poker Face, Alejandro, Born this Way.

Спасибо, что творите историю вместе со мной. Народ Бразилии – это причина, почему я могу сиять,

– сказала Леди Гага публике.

Леди Гага на концерте в Рио-де-Жанейро / Фото Getty Images

Заметим, что концерт Рода Стюарта на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, который состоялся 31 декабря 1994 года, стал самым посещаемым концертом в целом. В тот вечер было по меньшей мере 3,5 миллиона человек.

Напомним, что полиция предотвратила теракт на концерте Леди Гаги в Бразилии.