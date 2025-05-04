Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News та Associated Press.

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Як поліція запобігла теракту на концерті Гаги в Бразилії

За даними Цивільної поліції Ріо-де-Жанейро, яка працювала у координації з Міністерством юстиції країни, теракт планувала група, яка пропагує мову ворожнечі та займалася радикалізацією підлітків. Вони закликали неповнолітніх до самоушкодження та насильства.

Підозрювані вербували учасників, зокрема неповнолітніх, для здійснення скоординованих нападів на заході з використанням саморобних вибухових речовин та коктейлів Молотова,

– заявили у поліції.

Міністерство юстиції заявило, що вербувальники назвали себе фанатами Гаги, відомими як "Маленькі монстри".

Бразильська поліція запобігла теракту на концерті Гаги у Бразилії / Фото з акаунту @metgalacrave у соцмережі Х

Today’s Lady Gaga concert at Copacabana Beach, in Brazil, gathered over 2.1 million people, marking the largest audience of her career.



The free show was part of the “Todo Mundo no Rio” project organized by the Rio de Janeiro city government. pic.twitter.com/gmIYKJRxnu — (@metgalacrave) May 4, 2025

Після звіту розвідки поліція почала операцію, яку назвала – "Фальшивий монстр". Під час розслідування бразильські правоохоронці виявили онлайн-осередки, які за допомогою шифрованої мови та радикальної символіки пропагували насильницьку поведінку серед підлітків.

Поліція провела понад десяток обшуків. Зрештою лідера групи заарештували в південному штаті Ріу-Гранді-ду-Сул за незаконне зберігання зброї, а в Ріо-де-Жанейро затримали підозрюваного до заворушень підлітка за зберігання дитячої порнографії.

Поліція заявила, що вони тихо провели рейди в суботу за кілька годин до концерту, "уникаючи паніки та поширення спотвореної інформації серед населення". Міністерство юстиції Бразилії заявило, що це ніяк не вплинуло на тих, хто відвідував безкоштовний концерт.

Концерт Леді Гаги у Бразилії відвідали близько 2 мільйонів людей / Відео з акаунту співачки у соцмережі Х

Nothing could prepare me for the feeling I had during last night’s show—the absolute pride and joy I felt singing for the people of Brazil. The sight of the crowd during my opening songs took my breath away. Your heart shines so bright, your culture is so vibrant and special, I… pic.twitter.com/KCXvMxakZx — Lady Gaga (@ladygaga) May 4, 2025

До слова, безкоштовний концерт Леді Гаги на пляжі Копакабана у Ріо-де-Жанейро відбувся у суботу, 3 травня. Найбільший концерт попзірки в історії оплатило місто, а сам захід відвідало близько 2 мільйонів людей.