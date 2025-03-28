Окрім мегапопулярних Poker Face, Bad Romance та Born This Way, у її творчості є менш відомі, але не менш цікаві пісні, які несправедливо залишаються поза увагою широкої аудиторії. 24 Канал зібрав 5 треків, які розкрию вам Леді Гагу з нового боку.
Дивіться також "Абракадабра" Леді Гаги розірвала музичний світ: чим вразила співачка цього разу
Monster (2009, The Fame Monster)
Альбом The Fame Monster подарував світу Bad Romance та Alejandro, але серед менш відомих пісень прихований справжній скарб – Monster. Це динамічний трек із яскравими електропоп-бітами та фірмовою експресивністю Гаги, який розповідає про небезпечне кохання.
Monster: дивіться відео
Black Jesus † Amen Fashion (2011, Born This Way – Deluxe Edition)
Пісня з делюксового видання Born This Way має цікавий меседж: вона про самовираження та віру в себе через моду та мистецтво. Вона звучить як гімн стильних бунтарів, ідеально вписуючись у концепцію альбому.
Black Jesus † Amen Fashion: дивіться відео
Highway Unicorn (Road to Love) (2011, Born This Way)
Один із найенергійніших і найменш помітних треків Гаги. Ця пісня буквально закликає до свободи та руху вперед. Справжній подарунок для тих, хто любить драйвову музику.
Highway Unicorn: дивіться відео
Sexxx Dreams (2013, ARTPOP)
Альбом ARTPOP відомий своєю експериментальністю, а Sexxx Dreams – один із найяскравіших, але недооцінених треків. Вона звучить відверто, провокаційно і водночас іронічно, відображаючи сміливий стиль Гаги.
Sexxx Dreams: дивіться відео
Video Phone (Extended Remix) – Beyoncé feat. Lady Gaga (2009)
Всі знають про дует Гаги та Бейонсе в Telephone, але їхній спільний трек Video Phone залишився поза увагою багатьох. Це ремікс на пісню Бейонсе, де Леді Гага не просто додає вокал, а й повністю вписується у стиль композиції. Кліп зібрав 144 мільйони переглядів, але залишається своєрідним "секретним" хітом.
Video Phone (Extended Remix): дивіться відео
До слова, нещодавно Леді Гага знову вразила мільйони слухачів своєю піснею Abracadabra. Цей трек став частиною нового альбому Mayhem, який вийшов 7 березня.