29 серпня, 13:11
Ivan Navi вперше прокоментував участь у концерті, що відбувся після атаки на столицю

Марія Примич
Основні тези
  • Ivan Navi попросив вибачення за участь у благодійному концерті, який відбувся після атаки на Київ.
  • Співак висловив співчуття постраждалим і рідним загиблих та наголосив на важливості пам'яті полеглих військових.

Співак Ivan Navi (Іван Сяркевич) вперше прокоментував концерт, на якому виступив 28 серпня разом з YAKTAK. Учора російська армія атакувала Київ, тож у мережі розкритикували артистів і організаторів за те, що захід не скасували.

Ivan Navi звернувся до прихильників в інстаграмі, передає Show 24. Він попросив вибачення у людей. 

Ivan Navi повідомив, що на вчорашньому благодійному концерті зібрали понад півмільйона гривень на відновлення палат у київському військовому госпіталі. 

На жаль, ми живемо в тотальній трагедії, коли атаки на наші міста все частіші та масштабніші. Я розумію тригерність цього концерту, адже, як і всі артисти, постійно зважую, а що зараз буде важливішим в цій ситуації. І цей вибір буде важким аж до закінчення війни. Не знімаю з себе відповідальності за участь і перепрошую в усіх, кого це зачепило, 
– написав співак. 

Артист сподівається, що на концерті люди змогли відволіктися після страшної ночі, яку провели в укриттях.

Сьогодні у Києві День жалоби за жертвами масованої атаки Росії. Також 29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. 

Страшно усвідомлювати, що чорні дні вже накладаються у календарі. Співчуваю всім, хто постраждав, та рідним загиблих. Пам'ятаймо і шануймо військових, які віддали життя за наш захист, 
– наголосив Ivan Navi.

Ivan Navi перепросив за участь у вчорашньому концерті / Скриншот з інстаграму співака

Концерт YAKTAK та Ivan Navi: головне

  • YAKTAK та Ivan Navi виступили ввечері 28 серпня у Софіївській Борщагівці під Києвом. Очільник Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що захід не погодили з військовим командуванням.

  • Поліція зупинила концерт і склала адміністративні матеріали щодо його організатора і голови Борщагівської селищної ради за статтею 185-1 Кодексу України – порушення порядку організації та проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій.

  • YAKTAK наголосив, що вони не хотіли задіти почуття людей, і попросив вибачення. 