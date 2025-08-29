Співак Ivan Navi (Іван Сяркевич) вперше прокоментував концерт, на якому виступив 28 серпня разом з YAKTAK. Учора російська армія атакувала Київ, тож у мережі розкритикували артистів і організаторів за те, що захід не скасували.

Ivan Navi звернувся до прихильників в інстаграмі, передає Show 24. Він попросив вибачення у людей.

До теми Концерт YAKTAK та Ivan Navi у день масованого обстрілу Києва: усе, що відомо про інцидент

Ivan Navi повідомив, що на вчорашньому благодійному концерті зібрали понад півмільйона гривень на відновлення палат у київському військовому госпіталі.

На жаль, ми живемо в тотальній трагедії, коли атаки на наші міста все частіші та масштабніші. Я розумію тригерність цього концерту, адже, як і всі артисти, постійно зважую, а що зараз буде важливішим в цій ситуації. І цей вибір буде важким аж до закінчення війни. Не знімаю з себе відповідальності за участь і перепрошую в усіх, кого це зачепило,

– написав співак.

Артист сподівається, що на концерті люди змогли відволіктися після страшної ночі, яку провели в укриттях.

Сьогодні у Києві День жалоби за жертвами масованої атаки Росії. Також 29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Страшно усвідомлювати, що чорні дні вже накладаються у календарі. Співчуваю всім, хто постраждав, та рідним загиблих. Пам'ятаймо і шануймо військових, які віддали життя за наш захист,

– наголосив Ivan Navi.

Ivan Navi перепросив за участь у вчорашньому концерті / Скриншот з інстаграму співака

Концерт YAKTAK та Ivan Navi: головне