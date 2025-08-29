Укр Рус
Show24 Украинские звезды Ivan Navi впервые прокомментировал участие в концерте, состоявшемся после атаки на столицу
29 августа, 13:11
3

Ivan Navi впервые прокомментировал участие в концерте, состоявшемся после атаки на столицу

Мария Примыч
Основні тези
  • Ivan Navi извинился за участие в благотворительном концерте, который состоялся после атаки на Киев.
  • Певец выразил соболезнования пострадавшим и родным погибших и подчеркнул важность памяти павших военных.

Певец Ivan Navi (Иван Сяркевич) впервые прокомментировал концерт, на котором выступил 28 августа вместе с YAKTAK. Вчера российская армия атаковала Киев, поэтому в сети раскритиковали артистов и организаторов за то, что мероприятие не отменили.

Ivan Navi обратился к поклонникам в инстаграме, передает Show 24. Он попросил прощения у людей.

К теме Концерт YAKTAK и Ivan Navi в день массированного обстрела Киева: все, что известно об инциденте

Ivan Navi сообщил, что на вчерашнем благотворительном концерте собрали более полумиллиона гривен на восстановление палат в киевском военном госпитале.

К сожалению, мы живем в тотальной трагедии, когда атаки на наши города все чаще и масштабнее. Я понимаю триггерность этого концерта, ведь, как и все артисты, постоянно взвешиваю, а что сейчас будет важнее в этой ситуации. И этот выбор будет тяжелым вплоть до окончания войны. Не снимаю с себя ответственности за участие и прошу прощения у всех, кого это задело, 
– написал певец.

Артист надеется, что на концерте люди смогли отвлечься после страшной ночи, которую провели в укрытиях.

Сегодня в Киеве День траура по жертвам массированной атаки России. Также 29 августа – День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Страшно осознавать, что черные дни уже накладываются в календаре. Сочувствую всем, кто пострадал, и родным погибших. Помним и уважаем военных, которые отдали жизнь за нашу защиту, 
– подчеркнул Ivan Navi.

Ivan Navi извинился за участие во вчерашнем концерте / Скриншот из инстаграма певца

Концерт YAKTAK и Ivan Navi: главное

  • YAKTAK и Ivan Navi выступили вечером 28 августа в Софиевской Борщаговке под Киевом. Глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщил, что мероприятие не согласовали с военным командованием.

  • Полиция остановила концерт и составила административные материалы в отношении его организатора и председателя Борщаговского поселкового совета по статье 185-1 Кодекса Украины – нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций.

  • YAKTAK подчеркнул, что они не хотели задеть чувства людей, и попросил прощения.