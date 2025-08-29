В материале редакция Show 24 подробнее расскажет об инциденте: кто выступал, как отреагировали в полиции, Киевской ОВА и сети. Также узнавайте, прокомментировали ли концерт сами артисты.

Кстати В Киеве несмотря на траур провели громкий концерт: мероприятие остановила полиция, власть жестко отреагировала

Где состоялся концерт и кто выступал?

Вечером 28 августа телеграмм-каналы начали распространять видео с концерта. В Софиевской Борщаговке под Киевом выступали YAKTAK и Ivan Navi.

Концерт был благотворительный – собирали 200 тысяч гривен на ремонт палат в военном госпитале. Вход был свободный, но каждый мог сделать донат. Несмотря на добрые намерения организаторов и артистов, в сети резко отреагировали на событие.

Как отреагировали власти и полиция?

Глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщил, что теперь, согласно решению Кабмина, "все мероприятия могут происходить исключительно по согласованию с военным командованием и с учетом требований безопасности".

Мероприятие, что сегодня организовали в Софиевской Борщаговке, не имело такого согласования. Поэтому сразу обратился в полицию для соответствующего реагирования,

– отметил Калашник.

В полиции Киевщины рассказали, что остановили концерт. В отношении организатора и председателя Борщаговского поселкового совета составили административные материалы по статье 185-1 Кодекса Украины – нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных походов и демонстраций.

Как отреагировали в сети?

В сети в основном критикуют организаторов концерта и артистов. Люди считают, что мероприятие следовало бы отменить после того, как россияне атаковали Киев.

"Сегодня благотворительный концерт певца YAKTAK, но после сегодняшней ночи, обстрелов, где погибшие люди, дети, является ли это уместным? Я также хотела пойти на концерт, потому что это соседнее ЖК, но это неправильно".

"Ночью в Киеве сплошной ад, погибшие. Тем временем YAKTAK с концертом, как будто ничего не произошло. Просто дно!"

"Вы хотя бы в день, когда разбор завалов еще продолжается, имейте совесть не проводить эти концерты. Имейте какое-то уважение к погибшим и их родным. Очередное пробитое дно".

Некоторые люди артистов поддержали:

"YAKTAK – это артист, а не организатор мероприятия. Он приехал выступать для своих сторонников и, как и все, верил, что все необходимые разрешения на концерт есть. Его ответственность – дарить музыку, а не заниматься оформлением документов. Важно не искать виновных там, где их нет, и не перекладывать вину с организаторов на артиста".

"Сегодня никто не знает, куда еще может прилететь ракета и будут ли завтра жить люди. Мы все с вами имеем только этот момент – сейчас. Больно осознавать, что каждый день Украина теряет своих лучших: гибнут военные, уходят из жизни мирные люди. Война безжалостна. Но даже в такое темное время дайте людям возможность просто жить, любить, творить, петь".

Реакция сети на вчерашний концерт под Киевом / Скриншоты с Threads

Прокомментировали ли концерт артисты?

YAKTAK сообщил, что не отменил участие в концерте, ведь мероприятие имело благотворительную цель. На ремонт палат в военном госпитале уже удалось собрать более 500 тысяч гривен.

Мы ни в коем случае не хотели задеть чьи-то чувства. Мы искренне просим прощения у всех,

– подчеркнул певец.

Ivan Navi пока инцидент не прокомментировал.

Важно! Сегодня в Киеве День траура в память о жертвах массированной атаки. Любые развлекательные мероприятия запрещены. Также 29 августа в Украине – День памяти погибших защитников.