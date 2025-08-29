В материале редакция Show 24 подробнее расскажет об инциденте: кто выступал, как отреагировали в полиции, Киевской ОВА и сети. Также узнавайте, прокомментировали ли концерт сами артисты.
Где состоялся концерт и кто выступал?
Вечером 28 августа телеграмм-каналы начали распространять видео с концерта. В Софиевской Борщаговке под Киевом выступали YAKTAK и Ivan Navi.
Концерт был благотворительный – собирали 200 тысяч гривен на ремонт палат в военном госпитале. Вход был свободный, но каждый мог сделать донат. Несмотря на добрые намерения организаторов и артистов, в сети резко отреагировали на событие.
Как отреагировали власти и полиция?
Глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщил, что теперь, согласно решению Кабмина, "все мероприятия могут происходить исключительно по согласованию с военным командованием и с учетом требований безопасности".
Мероприятие, что сегодня организовали в Софиевской Борщаговке, не имело такого согласования. Поэтому сразу обратился в полицию для соответствующего реагирования,
– отметил Калашник.
В полиции Киевщины рассказали, что остановили концерт. В отношении организатора и председателя Борщаговского поселкового совета составили административные материалы по статье 185-1 Кодекса Украины – нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных походов и демонстраций.
Как отреагировали в сети?
В сети в основном критикуют организаторов концерта и артистов. Люди считают, что мероприятие следовало бы отменить после того, как россияне атаковали Киев.
- "Сегодня благотворительный концерт певца YAKTAK, но после сегодняшней ночи, обстрелов, где погибшие люди, дети, является ли это уместным? Я также хотела пойти на концерт, потому что это соседнее ЖК, но это неправильно".
- "Ночью в Киеве сплошной ад, погибшие. Тем временем YAKTAK с концертом, как будто ничего не произошло. Просто дно!"
- "Вы хотя бы в день, когда разбор завалов еще продолжается, имейте совесть не проводить эти концерты. Имейте какое-то уважение к погибшим и их родным. Очередное пробитое дно".
Некоторые люди артистов поддержали:
- "YAKTAK – это артист, а не организатор мероприятия. Он приехал выступать для своих сторонников и, как и все, верил, что все необходимые разрешения на концерт есть. Его ответственность – дарить музыку, а не заниматься оформлением документов. Важно не искать виновных там, где их нет, и не перекладывать вину с организаторов на артиста".
- "Сегодня никто не знает, куда еще может прилететь ракета и будут ли завтра жить люди. Мы все с вами имеем только этот момент – сейчас. Больно осознавать, что каждый день Украина теряет своих лучших: гибнут военные, уходят из жизни мирные люди. Война безжалостна. Но даже в такое темное время дайте людям возможность просто жить, любить, творить, петь".
Реакция сети на вчерашний концерт под Киевом / Скриншоты с Threads
Прокомментировали ли концерт артисты?
YAKTAK сообщил, что не отменил участие в концерте, ведь мероприятие имело благотворительную цель. На ремонт палат в военном госпитале уже удалось собрать более 500 тысяч гривен.
Мы ни в коем случае не хотели задеть чьи-то чувства. Мы искренне просим прощения у всех,
– подчеркнул певец.
Ivan Navi пока инцидент не прокомментировал.
Важно! Сегодня в Киеве День траура в память о жертвах массированной атаки. Любые развлекательные мероприятия запрещены. Также 29 августа в Украине – День памяти погибших защитников.